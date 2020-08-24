Строительство магистрального водопровода в Нефтчале наполовину завершено (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В г. Нефтчала продолжаются меры по улучшению городской сети водоснабжения, и в настоящее время идет строительство магистрального водопровода и водохранилища, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

По проекту, реализуемому для улучшения водоснабжения г. Нефтчала и близлежащих сел, источником выбрана Ширван-Муганьский магистральный водопровод вблизи г. Сальян. Для обеспечения подачи воды вблизи г. Сальян строится водохранилище объемом 7500 кубометров. Наряду с этим, от водохранилища до г. Нефтчала продолжается строительство магистрального водопровода протяженностью 44 км, и 50 процентов работ по его строительству уже выполнены. Работы планируется завершить в ноябре этого года.

Напомним, что в связи повышением жесткости воды, причиной которого стало снижение уровня воды в реке Кура, она стала непригодной для питья, поэтому питьевая вода машинами доставляется в райцентр и близлежащие села и поселки. Ежедневно более 30 транспортных средств доставляют воду из Сальянского района в Нефтчалу.

В рамках реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Нефтчала в будущем в поселках Банка и Кюркенд планируется строительство сети водоснабжения протяженностью 118 км, канализационной сети протяженностью 116 км, канализационного коллектора протяженностью 8,6 км и водоочистной установки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)