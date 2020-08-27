Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО)

Экономика 27 августа 2020 12:08 (UTC+04:00)
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гусарском районе ускорены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Джыбыр-Хезре-Муджуг-Судур протяженностью 46 км, соединяющей 14 населенных пунктов, где проживает 8 тысяч человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Как отмечается, дорога соответствует четвертой технической категории, давно не ремонтировалась, и пришла под воздействием природных факторов в непригодное для эксплуатации состояние. Протяженность участка дороги в направлении села Судур составляет 34,4 км, в направлении села Джыбыр - 3, 8 км и в направлении села Муджуг - 5, 8 км. Реконструкция дорог в села Джыбыр и Муджуг уже завершена.

В Агентстве сказали, что продолжаются работы по капитальному ремонту участка дороги в направлении села Судур.

Было отмечено, что по завершении основных работ будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, бетонные отбойники, а также будут созданы 9 автобусных остановок.

Работы по капитальному ремонту дороги завершатся до конца этого года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Image
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Капремонт автодороги в Гусаре, соединяющей 14 населенных пунктов, завершится в этом году (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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