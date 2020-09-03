Повторный сев кукурузы удваивает доходы фермеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В регионах фермеры повторно засевают поля кукурузой, чтобы эффективнее использовать землю перед севом озимых зерновых. Чередование сева других зерновых и кукурузы в этом году наряду с улучшением структуры почвы , также удваивает прибыль фермеров.

Как сообщил в четверг Trend предприниматель из Гёкчайского района Эйваз Самедов, в этом году на территории района кукурузой засеяно 250 гектаров.

"После уборки зерна 25 гектаров земли я засеял кукурузой. Это сорт "Краснодар". Кукурузное зерно и зеленый корм очень востребованы в скотоводстве. Поддержка государства для стимуляции повторного сева в этом году значительно упростила мою работу. В ближайшие дни я начну собирать урожай. В скотоводческих хозяйствах высокий спрос корма, так что проблем сбытом нет", - сказал Самедов.

Заведующий отделом министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов отметил, что государство поддерживает повторный сев кукурузы для эффективного использования земель в течение шести месяцев между уборкой зерна и следующим севом.

"Согласно постановлению Кабинета министров, для обеспечения потребности в семенах фермеров, занимающихся повторным севом кукурузы, им будет выплачиваться единовременная помощь из расчета по 60 манатов за гектар. Повторный сев кукурузы увеличивает доходы фермеры. По этой причине наряду с государством в нем также заинтересованы они сами. В этом году впервые сев кукурузы осуществлен на территории свыше 40 тысяч гектаров. Наблюдения, встречи с фермерами показывают, что урожайность культуры достаточно высока. Считаем, что поддержка государством повторного посева кукурузы способствует обеспечению потребностей скотоводов в зеленом корме", - подчеркнул Вугар Гусейнов.

Отметим, что на сегодня в 41 районе Азербайджана и хозяйствах Центра Аграрной науки и инноваций осуществлен повторный сев кукурузы на сжатых полях после уборки других зерновых. В целом площадь этой территории приблизительно равна 41 тысяче гектаров. Больше всего повторный посев кукурузы осуществлен в Товузском районе - 5348 гектаров. В Агсуинском, Бейлаганском, Бардинском, Билясуварском, Физулинском, Гаджигабульском, Имишлинском, Кюрдамирском, Саатлинском, Сабирабадском, Самухском, Шекинском и Зардабском районах повторный сев кукурузы осуществлен на территории площади свыше тысячи гектаров в каждом.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)