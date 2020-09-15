Кабмину Азербайджана представлены проекты бюджета на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Кабинету министров Азербайджана представлены бюджетные проекты на 2021 год.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве финансов.

Было отмечено, что в соответствии с законом "О бюджетной системе" и постановлением Кабинета министров № 23s от 24 января 2020 года "О составлении проекта государственного бюджета на 2021 год" Кабмину были представлены проекты государственного и сводного бюджетов на 2021 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)