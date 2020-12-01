Лачин как основной поддерживающий фактор в развитии Карабаха

Экономика 1 декабря 2020 23:03 (UTC+04:00)
Лачин как основной поддерживающий фактор в развитии Карабаха

БАКУ /Trend/ - В Лачине будут развиваться аграрная, промышленная и туристическая сферы.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде, комментируя экономический потенциал Лачинского района.

По его словам, в районе, в основном, находятся месторождения ртути, к которым относятся Нарзанлы, Чильгазчай, Сарыбулаг (с общими запасами 1124 тонны); месторождение известняка Лачин (с запасами 4457 тонн), пригодного для производства извести; Гочазский мраморный известняк ( 2533 тысячи кубометров), пригодный для производства облицовочного камня; 2 месторождения туфа -Агоглан и Ахмедли, (5125 тысяч кубометров), пригодного для производства пиленого камня; запасы глинных залежей Новрузлу ( 998 тысяч кубометров), пригодные для производства кирпичей и черепицы, а также месторождение минеральных вод Минкенд с запасами в 430 тысяч кубометров/день: "В районе существует сырьевая база, необходимая для строительного сектора. До оккупации здесь функционировали мраморный и известковый цеха, а также два каменных карьера. Если принять во внимание, что главным фактором в развитии Карабаха является сырьевая база, пригодная для строительного сектора, Лачинский район будет обладать значительной долей в траектории развития, которая будет создана в данном направлении".

По словам аналитика, в Лачинском районе существует ряд инвестиционно-привлекательных сфер, к которым относятся сельское хозяйство, животноводство, ткачество, строительство и туризм. До оккупации около 82 процентов трудоспособного населения составляли сельские жители. Все эти показатели создают дополнительные возможности для местных фермеров: "В производстве продукции в сельском хозяйстве преобладают зерновые и зернобобовые культуры (включая пшеницу) с объемом 2450 тонн. Среди другой сельскохозяйственной продукции можно указать сахарную свеклу, картофель, овощи и бахчевые культуры. Население здесь в основном занималось животноводством и содержало крупный рогатый скот, пчел, овец и коз. Согласно данным Государственного комитета статистики в 1990 году в Лачинском районе было около 40 тысяч голов крупного рогатого скота и 240 тысяч голов овец и коз. До оккупации каждый год район продавал государству 6000 тонн молока, 5000 тонн мяса и более 400 тонн шерсти. На территории Лачинского района также было развито ткачество. Здесь особой красотой отличались сотканные из шерсти чепраки для лошадей, паласы, килимы, ковры, зили, хурджуны и др. Создание всемирно известного ковра «Гасымусагы» связано с названием Лачинского района. В советское время в районе функционировал цех по приему шерсти и кожи. Все эти направления будут способствовать тому, что в будущем район будет играть роль вспомогательного фактора в развитии легкой промышленности Карабаха. В целом, до оккупации в районе функционировали 217 культурных и 142 медицинских учреждения, 100 общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, 5 музыкальных школ, 1 интернат и 1 среднее профессионально-техническое училище. Наравне с этим, в районе работали маслосырзавод, консервный завод, пункт приема и поставки мяса, пункт приема шерсти и кожи, химическое объединение, ветеринарная клиника, производственное объединение строительных материалов, деревообрабатывающая промышленность, дорожно-строительное управление, филиалы Сумгайытского алюминиевого и машиностроительного заводов, комбинаты легкой и местной промышленности, два асфальтных завода, бетонный завод, мраморный и известковый цеха, а также два каменных карьера.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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