Азербайджан в десятке стран-реформаторов - Всемирный банк

БАКУ /Trend/ - В отчете Doing Business, который считается одним из влиятельных изданий Группы Всемирного Банка, опубликованы результаты независимого исследования, проведенного Внутренним аудитом ВБ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

В результате исследования позиции Азербайджана в отчете Doing Business 2020 улучшились на 6 ступеней, и Азербайджан вновь вошел в десятку стран-реформаторов мира.