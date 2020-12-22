Разрешен экспорт продукции в Россию с ряда азербайджанских предприятий - агентство пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Агентством пищевой безопасности (АПБ) и рядом соответствующих структур Азербайджана принимаются необходимые меры по устранению ограничений на экспорт некоторой продукции в Россию.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в связи с этим между делегациями АПБ и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) прошли встречи в формате видеоконференции, в ходе которых были широко обсуждены вопросы экспорта яблок и томатов из Азербайджана в Россию.

В результате проведенных обсуждений был разрешен экспорт томатов с предприятий ООО "Агротерм" (Хызынский район), ООО "Геотермал Агро" (Кюрдемирский район), ООО Gp Alfa greenhouse (Сальянский район), ООО Hajigabul greenhouse (Гаджигабульский район) и предприятия, принадлежащего Шукюрову Илькину Мирзахан оглу (Масаллинский район). Также был разрешен экспорт яблок с предприятий ООО "ТУРАЗ" (Шабранский район), ООО Ran Fruıt и предприятия, принадлежащего Асадову Вахиду Абил оглу.

Отметим, что соответствующая структура выдала разрешения на экспорт на основании представленных Агентством материалов об усилении фитосанитарного контроля, а также по результатам соответствующих мониторингов.

Между Агентством пищевой безопасности и Россельхознадзором продолжаются активные обсуждения в данном направлении.

(Текст: Турал Гараджаев)