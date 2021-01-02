АН Азербайджана о сферах, которые можно развивать в Карабахе

БАКУ /Trend/ - В Губадлинском и Зангиланском районах, где развивалось виноградарство, табаководство и зерноводство, крайне важно восстановить эти сферы, а также животноводство.

Об этом сказал Trend доктор географических наук Закир Эминов.

По его словам, на этих территориях важно строительство животноводческих ферм для племенного скота, создание перерабатывающих предприятий по виноградарству и табаководству.

Эминов отметил, что Кельбаджарский район расположен в горной территории, поэтому здесь, в основном, можно развивать овцеводство. В долинах рек предгорных территорий можно заниматься растениеводством, но оно будет ограниченным.

Ученый добавил, что самыми важными являются работы по восстановлению, созиданию и строительству в Карабахе, представляющего экономический и территориальный потенциал страны. Для осуществления этих задач, в первую очередь, важно принять Государственные программы: «Будет подготовлена специальная Госпрограмма по социально-экономическому развитию Верхне-Карабахского экономического района (Агдамский, Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский, Джебраильский, Физулинский районы и гг. Шуша и Ханкенди), а также Кельбаджар-Лачинского экономического района (Кельбаджар, Лачин, Зангилан и Губадлы). Параллельно перед научными учреждениями должны быть определены задачи для поддержки и помощи в осуществлении этих программ. Основной задачей, которую должен будет выполнить Институт географии НАНА - это изучение территорий с физической и экономической точек зрения. В физической географии территорий произошли серьезные изменения: вырублены либо сожжены леса, загрязнены реки, полностью уничтожена система сельского хозяйства, почва подверглась деградации, в населенных пунктах плачевная ситуация. Поэтому первоначально должны быть оценены существующие природные условия территорий и природные ресурсы. Для каждой территории должен быть составлен план развития минимум на 5 лет. Следует учесть, что Карабах был регионом, где, в основном, развивалось сельское хозяйство, которое важно восстановить. Необходимо провести оценку земель, установить, для каких целей их можно использовать - какие культуры и на каких землях можно выращивать, пригодны ли эти территории как приусадебные участки, можно ли их использовать как посевные площади или под фермерские хозяйства, создать местные кооперативные хозяйства».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)