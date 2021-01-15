Автоматизация Баладжарской промывочно-пропарочной станции привела к рекордным показателям (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В 2020 году на Баладжарской промывочно-пропарочной станции, имеющей стратегическое значение для транспортировки нефти и нефтепродуктов, было промыто рекордное количество вагонов-цистерн. Об этом сообщили Trend в ООО ADY Express – дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По данным ООО, была обеспечена бесперебойная и безопасная транспортировка нефти и нефтепродуктов по железной дороге.

"В 2020 году на Баладжарской промывочно-пропарочной станции было промыто в общей сложности 10,917 тысячи цистерн, что на 87 процентов больше, чем в 2019 году.

В 2019 году этот показатель находился на уровне 5,818 тысячи цистерн, что составляло в среднем 450-550 вагонов в месяц, а в 2020 году – 850-950 вагонов в месяц. Самый высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2020 года. В декабре 2020 года 1,417 тысячи цистерн, промытых паром, были подготовлены для эксплуатацию", – добавили в пресс-службе ООО.

Отметим, что увеличение количества промытых вагонов стало возможным благодаря современным технологиям, внедренным в результате проведенных работ по реконструкции, что привело к полной автоматизации всех процессов на станции.

"Мы организовали здесь специальный режим работы для эффективной работы станции в условиях пандемии. На станции установлен сменный график работы, регулярно проводится дезинфекция, что способствует безопасной транспортировке нефти и нефтепродуктов по железным дорогам Азербайджана", – подытожили в ООО ADY Express.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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