В Тегеране проходит заседание азербайджано-иранской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - В Тегеране проходит 14-е заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, передает в понедельник Trend.

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави отметил на своей странице в Twitter, что в ходе заседания с азербайджанской делегацией в расширенном составе будет обсуждено сотрудничество стран в таких сферах, как транспорт, энергетика, промышленность, торговля, коммуникации, инновационные технологии, здравоохранение, социальная и культурная сфера, туризм, сельское хозяйство, банковское дело, страхование и др.

Дипломат назвал это заседание крайне важным с точки зрения укрепления экономических связей между двумя соседними странами.

Напомним, что 13-е заседание азербайджано-иранской межправкомиссии прошло 19 марта 2019 года в Баку.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев)