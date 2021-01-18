Предпринимателям транспортного сектора Азербайджана было выдано свыше 100 тыс. знаков отличия

БАКУ/Trend/ - В 2020 году в Азербайджане лицам, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки и предоставляющим услуги такси, было выдано 104,828 тысячи знаков отличия, сообщили Trend в Государственной службе автомобильного транспорта (DANX) Азербайджана.

По данным ведомства, было выдано 13,078 тысячи знаков на предоставление внутригородских услуг, 4,683 тысячи знаков – для междугородных перевозок, 16,426 тысячи знаков – для деятельности такси, 63,656 тысячи знаков – для грузовых перевозок, а также 2,652 тысячи заказных и 4,333 тысячи специальных знаков отличия.

"Уплаченные налоги за пользование этими услугами составили свыше 1,8 миллиона манатов", – подытожили в Госслужбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)