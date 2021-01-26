На освобожденных территориях Азербайджана началось проектирование линий газоснабжения ( версия 2)

(первая версия в 17:43)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана начались предварительные проектные работы по проведению газовых линий.

Об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, сообщает во вторник Trend.

«Работы по программе, определенной государством, продолжаются. На этих территориях должна быть построена магистральная линия. В связи с этим пока идут проектно-исследовательские работы. Дата начала конкретных работ пока неизвестна».

Алиев отметил, что сначала планируется строительство магистрали вдоль реки Араз, по которой газ будет распределен по районам Карабахского региона. Это предварительный проект, и возможно он будет изменен.

Гендиректор ПО добавил, что на освобожденных территориях уже установлены участки, где проходили старые газовые линии, и они инвентаризированы: «После проведения магистральной линии будет установлена потребность в газе, определены участки, на которых будут находиться промышленные предприятия. Кроме того, должны быть установлены территории, на которых будет размещено население, и потребность в газе по этим территориям».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)