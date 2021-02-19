В Баку и на Абшероне открылись сельхозярмарки
БАКУ /Trend/ - По трем адресам в Баку и на Абшероне открылись ярмарки "Из села в город", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Аграрная закупка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства.
Ярмарки будут работать до 21 февраля включительно.
Они организованы по следующим адресам:
- Наримановский р-н Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");
- Бинагадинский р-н Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5B;
- г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41A.
Ярмарки проводятся с соблюдением требований карантинного режима.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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