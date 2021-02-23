Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Двусторонние экономические связи между Азербайджаном и Венгрией, основанные на дружественных отношениях, развиваются из года в год, и при этом наблюдается стабильный рост товарооборота, включая импорт и экспорт. Как результат взаимного интереса и усилий следует ожидать, что в ближайший период можно будет наблюдать значительное расширение этих связей.

Как передает во вторник Trend об этом на встрече с послом Венгрии в Азербайджане Виктором Седеркеньи сказал министр труда и социальной защиты населения, азербайджанский сопредседатель Совместной Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией Сахиль Бабаев.

Отметив, что азербайджанская армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым освободила наши территории от армянской оккупации, Сахиль Бабаев подчеркнул, что на этих разрушенных оккупантами землях уже начаты масштабные созидательные работы.

Министр отметил, что готовность венгерских компаний присоединиться к созидательной программе на освобожденных территориях вызывает удовлетворенность.