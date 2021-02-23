Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Экономика 23 февраля 2021 14:59 (UTC+04:00)
Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Двусторонние экономические связи между Азербайджаном и Венгрией, основанные на дружественных отношениях, развиваются из года в год, и при этом наблюдается стабильный рост товарооборота, включая импорт и экспорт. Как результат взаимного интереса и усилий следует ожидать, что в ближайший период можно будет наблюдать значительное расширение этих связей.

Как передает во вторник Trend об этом на встрече с послом Венгрии в Азербайджане Виктором Седеркеньи сказал министр труда и социальной защиты населения, азербайджанский сопредседатель Совместной Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией Сахиль Бабаев.

Отметив, что азербайджанская армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым освободила наши территории от армянской оккупации, Сахиль Бабаев подчеркнул, что на этих разрушенных оккупантами землях уже начаты масштабные созидательные работы.

Министр отметил, что готовность венгерских компаний присоединиться к созидательной программе на освобожденных территориях вызывает удовлетворенность.

Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Gallery Image
Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Gallery Thumbnail
Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Государственный долг Узбекистана продолжит расти до 2023 года – Moody’s
Государственный долг Узбекистана продолжит расти до 2023 года – Moody’s
Обнародована программа первого заседания министров энергетики стран Тюркского совета
Обнародована программа первого заседания министров энергетики стран Тюркского совета
Посол Узбекистана обсудил с мэром Киева вопросы активизации двустороннего сотрудничества
Посол Узбекистана обсудил с мэром Киева вопросы активизации двустороннего сотрудничества
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Ялчына Рзазаде Политика 15:13
В Баку под небом голубым встретились кокетливая блондинка , бравый нефтяник и влюбленный шотландец ... Культура 15:11
В Азербайджане разработана инструкция по государственной регистрации ценных бумаг Финансы 15:11
Минсвязи Азербайджана о применении альтернативных способов пересылок почтовых отправлений ИКТ 15:10
Иран сократил импорт электротоваров из Турции Турция 15:08
Между Турцией и Азербайджаном обеспечивается взаимное сотрудничество в сфере страхования Финансы 15:06
В Азербайджане выявлено еще 223 случая заражения коронавирусом, вылечились 176 человек Общество 15:05
Туркменское предприятие обозначило темп роста по производству стерильных перевязочных материалов Бизнес 15:01
Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана Экономика 14:59
Объем ВВП Нахчывана с начала года незначительно вырос Бизнес 14:58
Эстонская Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане систему электронного правительства Бизнес 14:57
Государственный долг Узбекистана продолжит расти до 2023 года – Moody’s Узбекистан 14:56
В Азербайджане у 54 % пенсионеров исчерпан накопленный пенсионный капитал - Минсоцзащиты Общество 14:55
Объём кредитования Нахчыванской АР сократился Финансы 14:54
"Азерпочт" расширяет возможности системы безналичных платежей Экономика 14:53
Ведется работа по включению в учебники нашей победной истории - минобразования Азербайджана Общество 14:50
Татарстан продолжит поставки автотехники Туркменистану Бизнес 14:47
В Азербайджане упрощается процедура усыновления Общество 14:45
Еще 4 участника Отечественной войны Азербайджана устроены на работу в госструктуры Общество 14:43
Наблюдается незначительный рост в количестве зарегистрированных грузинских компаний в Турции Турция 14:43
Китай значительно увеличил импорт турецкого автопрома Турция 14:39
Турция сократила товарооборот с Ираном более чем $2,5 млрд Турция 14:36
В январе 2021 г. Азербайджан экспортировал в Индию около 300 тыс. тонн сырой нефти Энергетика 14:36
Еще 3 муниципалитета Италии приняли документы в поддержку Азербайджана Политика 14:34
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях Экономика 14:34
В Могадишо произошел взрыв у полицейского участка Другие страны 14:33
В Иране сообщили, что рассчитывают производить около 40 млн вакцин "Спутник V" Экономика 14:32
В январе 2021 года порты Турции приняли около 5 млн. тонн грузов из России Турция 14:30
В Азербайджане увеличился кредитный портфель сектора торговли и услуг Финансы 14:28
Азербайджан экспортировал в Китай сырую нефть на сумму свыше $100 млн Энергетика 14:26
Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов США 14:25
В Великобритании зафиксировали рекордный рост безработицы Европа 14:23
Свыше 8% грузоперевозок Азербайджана пришлись на долю железнодорожного транспорта Транспорт 14:22
Театральное и кинематографическое искусство Шамси Бадалбейли – в честь юбилея (ФОТО) Культура 14:20
Около 90% кредитования сферы домохозяйств в Азербайджане осуществлено в нацвалюте Финансы 14:16
Транспортное объединение Туркменистана перевыполнило план на пассажиро-грузоперевозку Транспорт 14:13
Представители политпартий Азербайджана проходят вакцинацию (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:11
Отец завещал похоронить его в Лянкяране рядом с родителями – сын народного артиста Ялчына Рзазаде (ФОТО) Социум 14:09
В Отечественной войне Азербайджана приняли участие 60 офицеров Военного лицея имени Дж. Нахичеванского Общество 14:07
Южная Корея разблокирует $1 млрд, принадлежащих Ирану Экономика 14:07
Спрос банков Азербайджана на инвалюту вырос почти на четверть Финансы 14:01
Пенсионный возраст в Азербайджане невысокий – Министерство труда и соцзащиты Общество 14:00
За первый месяц 2021 г. грузоперевозки воздушным транспортом Азербайджана увеличились на 96% Транспорт 13:56
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО) Политика 13:55
В Баку завтра ожидается снег Общество 13:53
Среди выпускников Военного лицея имени Дж. Нахичеванского 11 Национальных героев Азербайджана Азербайджан 13:52
Село Ени Гаралар Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 13:48
В Азербайджане утверждены новые правила установления случаев автохулиганства Общество 13:48
В Азербайджане меняются правила в связи с осмотром водных, газовых и электрических счетчиков Экономика 13:47
Денежная масса в Азербайджане существенно возросла Финансы 13:46
Делегация Совета Европы проведет мониторинг в Азербайджане Политика 13:40
Вакцинацию прошли свыше 200 тыс. человек - минздрав Азербайджана Общество 13:37
Обнародована программа первого заседания министров энергетики стран Тюркского совета Политика 13:30
В Азербайджане с 1 июля повышается пенсионный возраст для женщин Общество 13:26
В Азербайджане повысились ставки на ряд подакцизных товаров Экономика 13:18
В Азербайджане снижена сумма пошлины за нотариальное заверение копий документов Общество 13:10
В Азербайджане изменено законодательство об ответственности участников ДТП Общество 13:06
Кредитные вложения в Азербайджане превышают 14 млрд манатов Финансы 13:05
Продолжаются боевые стрельбы минометных батарей армии Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:04
В Азербайджане освобожден от НДС импорт станков и оборудования в ювелирной сфере Бизнес 13:02
В Азербайджане изменены штрафы за автохулиганство Происшествия 12:57
Село Демирчи Шарурского района Нахчыванской АР включено в состав Садаракского района Политика 12:55
В Азербайджане отменен повторный штраф в течение дня за нарушение правил стоянки и парковки Общество 12:47
Табачная продукция в Азербайджане включена в список подакцизных товаров Экономика 12:46
Парламент Азербайджана утвердил поправку в закон "О дорожном движении" Общество 12:39
В Азербайджане устранено требование иметь при себе документы на автомобиль Общество 12:34
Гемофилия не является противопоказанием для вакцинации от COVİD-19 – глава ассоциации Общество 12:32
Народного артиста Азербайджана Ялчына Рзазаде аплодисментами проводили в последний путь (ФОТО) Социум 12:32
В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС импорта зерна Общество 12:24
Парламент Азербайджана утвердил предоставление докторантам отсрочки от военной службы Общество 12:15
Парламент Азербайджана утвердил документ по месторождению "Достлуг" Политика 12:12
В кяхризе в Агдаме найдены фрагменты человеческого скелета - Trend TV Общество 12:09
В России за сутки выявили 11 823 случая заражения коронавирусом Россия 12:07
Назначен новый член Судебно-правового совета Азербайджана Политика 12:00
Власти четырех префектур Японии призвали правительство досрочно отменить режим ЧС Другие страны 11:56
В Турции значительно возросло количество используемых транспортных средств Турция 11:52
В Нахчыванской АР выросло производство сельхозпродукции Бизнес 11:49
Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии Грузия 11:47
В январе 2021 г. турецкий порт Botas принял около ста судов Турция 11:46
В Нахчыванской АР увеличилось количество банковских счетов Финансы 11:43
С начала года турецкий порт Амбарли принял свыше 1 млн тонн грузов Турция 11:38
Турция снизила экспорт цемента в Туркменистан Турция 11:33
В Грузии падает спрос на турецкую сталь Турция 11:32
SOCAR в ТОП-10 импортеров сжиженного газа в Украине Энергетика 11:30
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 11:23
Цена на азербайджанскую нефть превышает $64 за баррель Финансы 11:20
В прошлом году Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном Турция 11:20
Люди с хроническими заболеваниями должны быть больше заинтересованы в вакцинации - Язгюль Абдиева Общество 11:18
Посол Узбекистана обсудил с мэром Киева вопросы активизации двустороннего сотрудничества Узбекистан 11:16
В 2021 году в Узбекистане будет построено 11 новых ГЭС Узбекистан 11:13
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана Политика 11:07
С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Общество 11:07
Роль «цифрового поколения» в восстановлении Карабаха Общество 11:00
Узбекско-корейское СП приобретет материально-технические ресурсы Тендеры 10:56
В связи с ожидаемой непогодой усилены меры безопасности судов - госагентство Азербайджана Общество 10:39
Возможности перечисления средств в Фонд Возрождения Карабаха Экономика 10:30
В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов Экономика 10:27
Медийные личности Азербайджана в образе семи красавиц Низами (ФОТО/ВИДЕО) Стиль 10:23
Приостановлены очные занятия еще в одной школе Баку Общество 10:18
Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей к осторожности в непогоду Общество 10:09
Все новости