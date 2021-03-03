Счетная палата Азербайджана проводит аудит средств, израсходованных на борьбу с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В рабочий план Счетной палаты на этот год, утвержденный в декабре 2020 года, включены меры по аудиту средств, израсходованных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов, сообщает в среду Trend.

"Осуществляются меры по контролю в этом направлении", - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова)