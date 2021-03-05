Министерство образования Азербайджана реализует с Microsoft инновационные проекты

БАКУ/Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и вице-президент корпорации Microsoft Энтони Салкитов ходе онлайн-мероприятия подписали ряд документов, предусматривающих расширение сотрудничества в области образования и обеспечение реализации совместных инновационных проектов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, сотрудничество с Microsoft предусматривает совместную деятельность по четырем направлениям.

"Это стратегическое сотрудничество в направлении цифровой трансформации образования, совместная деятельность по проекту «Цифровое лидерство и формирование политики в образовании», совершенствование информационных систем и электронных услуг Министерства образования, а также участие Азербайджана в коалиции «Мировые лидеры цифровой трансформации», сформированной Microsoft", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, согласно данным министерства, сотрудничество в области «Преподавание и обучение» включает ориентированное на результат обучение, индивидуальный подход к нему, навыки 21 века, модель будущего учителя и совместную деятельность по формированию аналитического мышления.

"Планируется реализовать специальные программы по повышению технологических знаний студентов педагогических специальностей перед приемом на работу. В то же время будет налажено сотрудничество по применению промышленного содержания и сертификации в обучении на всех уровнях образования", – отмечается в сообщении.

Отметим, что направление «Создание цифровой среды» включает применение облачных технологий и безопасного программного обеспечения.

"Особое место в этом направлении занимает налаживание совместного сотрудничества с Microsoft по применению аналитических инструментов нового поколения для искусственного интеллекта в распознавании азербайджанского языка и улучшению принятия решений в образовании", – сказали в ведомстве.

Направление «Успех ученика и школы» включает в себя интеграцию контента Microsoft в STEAM, обучение и сертификацию преподавателей в области технологий в любом месте, в любое время и в любом темпе, инновационные идеи, презентацию инновационных идей и технических решений в местной и международной среде, а также возможности обучения на инновационных экспертных моделях.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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