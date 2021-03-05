В Загатале откроется новое предприятие по переработке фундука

БАКУ /Trend/ - Одним из секторов сельского хозяйства в Азербайджане с большим экспортным потенциалом, способствующим притоку иностранной валюты в страну, является выращивание фундука. Для вывода продукции на новые рынки принимаются различные меры по увеличению производства фундука с использованием новых технологий.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве экономики, в структуре работы, проводимой в этом направлении, особое место занимает создание предприятий по переработке фундука на основе современных технологий.

Одним из таких предприятий является строящаяся в Загатальском районе фабрика по переработке фундука ООО "Agrarco". В настоящее время работы на предприятии находятся на стадии завершения.

На заводе, способном перерабатывать 7 тысяч тонн фундука в год, будет создано 150 рабочих мест.

Проекту, общая инвестиционная стоимость которого составляет 34,3 миллиона долларов, министерством экономики выдан документ о поощрении инвестиций.

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)