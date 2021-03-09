В Азербайджане еще на год приостановлены проверки в сфере предпринимательства

Экономика 9 марта 2021 13:18 (UTC+04:00)
В Азербайджане еще на год приостановлены проверки в сфере предпринимательства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще на год приостановлены проверки в сфере предпринимательства.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Таким образом, сроки приостановления проверок в сфере предпринимательства предлагается продлить с первого января 2021 года до первого января 2022 года.

После обсуждений поправка была вынесена на голосования и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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