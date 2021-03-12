Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма

БАКУ /Trend/ - Основной клиентской базой оздоровительного туризма Азербайджана остаются граждане страны. В республике около 200 тысяч человек пользуются лечебно-оздоровительными услугами, 63,9 тысячи из которых — иностранные туристы, которые приезжают преимущественно из стран СНГ, сообщает в пятницу Trend.

Больше всего услугами оздоровительного туризма в Азербайджане пользуются граждане России, Казахстана, Украины, Беларуси, Узбекистана.

Чаще всего они выбирают курорты Нафталана, но также предпочитают "Qalaalti Hotel & Spa", «Duzdağ» и санатории Абшеронского полуострова.

В целом, услугами лечебно-оздоровительного туризма пользуются 68% граждан Азербайджана.

Граждане страны пользуются как профсоюзными путевками, так и отдыхают в современных курортных центрах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)