Завершаются ремонтно-строительные работы на дорогах Хатаинского района Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Хатаинском районе города Баку ведутся ремонтно-строительные работы на двух улицах, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным источника, в настоящее время работы ведутся на участке улицы Алиага Шихлинского от Неапольского круга до улиц Мухаммеда Хади и Насираддина Туси.

«Общая протяженность улицы составляет 1,8 километра, а ширина – 13 метров. На сегодняшний день на указанным улицах ведутся работы по укладке асфальта. Кроме того, ремонтируются узлы канализационные системы и их крышки», – отметили в ГААДА.

В госагентстве отметили, что на участке протяженностью порядка одного километра работы уже завершаются. Общая площадь строительных работ составляет более 24 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, ремонтные работы ведутся и на улице Худу Мамедова, которая считается одной из самых загруженных улиц.

«Длина ремонтируемого участка данной улицы составляет 2,1 километра. Здесь также выполняются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время на этой улицу будут проведены работы по нанесению дорожной разметки», – сообщает ГААДА.

Отметим, что строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства ГААДА в соответствии с нормами, инструкциями и госстандартами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, охрану окружающей среды.

Напомним, что в 2019–2020 годах на территории Хатаинского района были осуществлены ремонтно-строительные работы на 32 улицах и дорогах общей протяженностью 41,5 километра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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