Азербайджанская IT-компания внедрит на местном рынке прием безналичных платежей на базе смартфонов
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии
То, что Европарламент называет армянских террористов "военнопленными", является проявлением несправедливого подхода - азербайджанский депутат
Международный центр мугама окажет поддержку проекту, реализуемому в рамках Года Низами Гянджеви и Юнуса Эмре (ФОТО)
В Азербайджане на оплату обучения студентов из социально уязвимых групп населения будет направлено 14 млн манатов - министр
Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования (ФОТО/ВИДЕО)
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Подготовлена Концепция Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы в Баку (Эксклюзив)