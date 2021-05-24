На освобожденных территориях Азербайджана продолжается работа по инвентаризации

БАКУ /Trend/ - На основании данных Рабочей группы по экономическим вопросам при Координационном штабе, созданном Президентом Азербайджана для решения в централизованном порядке вопросов на освобождённых от оккупации территориях, в соответствии с Указом Президента Азербайджана «Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана» от 29 октября 2020 года Государственная служба по имущественным вопросам при Минэкономики проводит инвентаризацию инфраструктурных объектов, земельных участков и другого недвижимого имущества, и данные вводятся в электронную информационную систему.

Как сообщает в понедельник Trend, уже завершена инвентаризация 13 046 единиц имущества, в том числе 10 229 объектов недвижимости и 2 817 инфраструктурных объектов.

Помимо этого, завершена инвентаризация 1 532 километров автомобильной дороги, 292 километров линии электропередачи, 45 километров газовых линий, 19 километров линий водоснабжения, 249 километров каналов оросительной сети. На основе ортофотопланов (электронных карт) векторизовано 478 тысяч гектаров земель. Соответствующие данные также были внесены в электронную базу данных.

В целом работы завершены в 168 населенных пунктах 10 районов, ведутся работы в девяти населенных пунктах, было установлено, что 409 населенных пунктов полностью разрушены и пришли в негодность.

Отмечается, что инвентаризационные работы будут проводиться и в других населенных пунктах, как только появится безопасный доступ.

Напомним, что Координационный штаб, созданный Распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)