Восстановленное Суговушанское водохранилище позволит орошать 96 тыс. гектаров земель (Эксклюзив) (ВИДЕО)

ТЕРТЕР /Trend/ - После восстановления Суговушанского водохранилища можно будет орошать 96 тысяч гектаров земель.

Об этом в четверг сказал Trend зампред ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Рафиг Асланов.

По его словам, идет процесс оценки ущерба, нанесенного территории Суговушана: «Ущерб, нанесенный только этой территории, измеряется миллионами. За прошедший период были проведены работы по разминированию. Сейчас пик оросительных работ, поэтому стараемся устранить нанесенный территории ущерб и в первую очередь провести орошение в Тертерском, Геранбойском и Евлахском районах. Сеть подготовлена для проведения ремонтных работ. Территория очищена от мин. До конца этого года постараемся завершить запланированные работы. Сейчас орошение на этих территориях больше всего осуществляется за счет субартезианских скважин».

Представляем вниманию читателей данное интервью:

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)