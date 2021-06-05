В Худаферинское водохранилище в ближайшее время будет подана вода

БАКУ /Trend/ - В Худаферинское водохранилище, расположенное на азербайджано-иранской границе на реке Араз, в ближайшее время будет подана вода.

Об этом в субботу сказал Trend директор региональной водной компании иранской провинции Восточный Азербайджан Юсиф Гаффарзаде.

По его словам, работы на плотине почти завершены. Худаферинское водохранилище расположено в 196 километрах от Аразского, его вместимость - 1,6 миллиарда кубометров воды.

Гаффарзаде добавил, что здесь строятся две электростанции, каждая мощностью 100 МВт-ч. Одна из них будет вырабатывать электроэнергию для Ирана, другая - для Азербайджана.

"На момент начала строительства водохранилищ и гидроузлов "Худафарин" и "Гыз галасы" все работы выполнялись с иранской стороны, так как территории на азербайджанской стороне были зоной конфликта. Официальные лица Азербайджана регулярно информировались о реализации проекта. Создана совместная комиссия в связи с расходами на строительство водохранилищ и гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы", - добавил Гаффарзаде.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев)