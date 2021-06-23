В Азербайджане более 45 тыс. фермерам предоставлены аграрные субсидии

БАКУ /Trend/ - В 2021 году более 45 тысяч азербайджанских фермеров получили свыше 20 миллионов манатов субсидий на посев весенних и многолетних культур, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства.

Эти выплаты охватили более 82 тысяч гектаров территорий.

«Субсидии предоставлены фермерам, своевременно представившим анализ состояния земли, тем, чьи посевные площади не подпали под мониторинг, а также фермерам, на посевных площадях которых мониторинг завершен", - сказал завотделом по связям с общественностью Агентства Руслан Зейнал.

Он добавил, что по мере завершения мониторингов субсидии до конца текущего месяца получат и другие фермеры: «Всего по осеннему посеву сезона 2020-2021, посеву весенних и многолетних культур в текущем году более 340 тысячам фермеров предоставлено свыше 152 миллиона манатов субсидий».

Напомним, что аграрные субсидии перечисляются на «фермерскую карту». 25% посевной субсидии - это обналичиваемые средства, 75% - необналичиваемые средства. Необналичиваемые средства предназначены для приобретения семян, удобрений, пестицидов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)