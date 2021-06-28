Технологии будущего позволят транспортировать водород по "Южному газовому коридору" - посол ЕС
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День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО)
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Международный центр Низами Гянджеви проводит веб-конференцию по ситуации на Западных Балканах (Прямая трансляция)
В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19
ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину
Канал «Стамбул» внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие Турции - премьер Азербайджана
Гражданка Азербайджана назначена региональным директором ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане
Казахстан сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем на треть
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции