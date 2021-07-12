Между Агентством по развитию МСБ Азербайджана и БГУ подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 июля Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Бакинский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Документ подписали председатель правления агентства Орхан Мамедов и ректор БГУ Эльчин Бабаев.

Агентство по развитию МСБ продолжает сотрудничество с вузами по развитию связей между частным сектором и научными кругами, поощрению предпринимательской деятельности молодежи.

Документ направлен на расширение практических связей между частным сектором и научными кругами, организацию совместных программ в этом направлении, формирование бизнес-идей среди студентов, реализацию инновационных инициатив и поддержку повышения активности изобретателей, проведение исследований, требуемых для развития предпринимательства с использованием научного потенциала университета, осуществление совместной деятельности для просвещения объектов МСБ, реализацию проектов.

С этой целью в соответствии с меморандумом при БГУ будет создан Центр бизнес-инкубации.

"Верим, что документ, подписанный между агентством и БГУ, внесет свой вклад в дело вывода на новый уровень деловых связей между университетами и частным сектором. Создаваемый при БГУ центр станет своего рода мостом между университетом и бизнес-сообществом», - сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)