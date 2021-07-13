В Азербайджане подорожала сельхозпродукция - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане растут цены на сельскохозяйственную продукцию, сказал во вторник Trend экономист Халид Кязымлы.

Он напомнил, что цены на рынке формируются на основании спроса и предложения.

«На рост цен влияют разные факторы. Во-первых, в конце прошлого - начале нынешнего года Россия отменила ограничения, введенные на импорт томатов из Азербайджана. Таким образом, у местных производителей томатов появилась возможность поставлять их на российский рынок. Поэтому поставки томатов на местный рынок сократились. Во-вторых, после того как в Азербайджане возобновили проведение торжественных церемоний, в том числе свадеб, вырос спрос на овощи. Рестораны заказывают большие партии овощей и фруктов. В-третьих, уже собран весь урожай, который выращивался в теплицах. Все эти факторы непосредственно влияют на рост цен на сельхозпродукцию», - сказал Кязымлы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)