Макрон считает возможным достижение для Франции роста ВВП в 6% в 2021 году

Экономика 13 июля 2021 02:25 (UTC+04:00)
Макрон считает возможным достижение для Франции роста ВВП в 6% в 2021 году

ВВП Франции должен достичь в нынешнем году уровня роста в 6%. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем роста ВВП в 6%", - сказал Макрон, подчеркнув при этом, что таким образом Франция "будет пребывать в лидирующей группе европейских экономик". Ранее правительство страны ориентировалось на показатель в 5%. Теперь оно сделало прогноз, аналогичный высказанному две недели назад мнению Европейской комиссии, а также французского Национального института статистики и экономических исследований. "Банк де Франс" однако считает, что рост ВВП составит в 2021 году 5,75%.

"В прошлом году мы в связи с пандемией потеряли 300 тыс. рабочих мест. В этом же году мы уже восстановили 187 тыс. мест", - добавил французский лидер.

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