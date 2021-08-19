Экономическая политика Азербайджана определена в границах обеспечения устойчивого развития

Экономическая политика Азербайджана определена в границах обеспечения устойчивого развития
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Южная Корея окажет содействие в реализации малых проектов предпринимателями Ферганской области Узбекистана
Президент Ильхам Алиев: Мы пригласили корейские компании к участию в проектах, которые будут реализованы на освобожденных землях
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Республики Корея (ФОТО)
В Джалилабаде усилены контрольно-профилактические меры для предотвращения распространения COVİD-19 (ФОТО)
Туркменистан предоставил свое воздушное пространство для эвакуации иностранных граждан из Афганистана
В Азербайджане назван рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство
Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом