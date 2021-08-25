В Азербайджане утвержден госстандарт в сфере дорожного строительства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден госстандарт AZS EN 13282-2: 2021 «Гидравлические дорожные клеи. Часть 2: Клеи гидравлические дорожные нормального затвердения - Состав, технические условия и критерии соответствия», сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.

Госстандарт утвержден для повышения качества производимых в стране стройматериалов и обеспечения безопасности в строительстве юридическим лицом публичного права "Азербайджанский институт стандартизации Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики" на основании представления Технического комитета по стандартизации стройматериалов, изделий и конструкций.

Новый стандарт содержит международные требования к фундаментам, защитным слоям, гидравлическим дорожным клеям, которые затвердевают в нормальных условиях на автомагистралях и железных дорогах, в аэропортах и на других объектах инфраструктуры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)