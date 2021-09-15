Для женщин-фермеров Кюрдамира будут созданы пчеловодческие хозяйства

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта под названием «Управление природными ресурсами и создание услуг экосистемы для устойчивого развития сел на Южном Кавказе» (ECOserve), реализуемого Обществом международного сотрудничества Германии (GIZ), организацией «Женщины Азербайджана, занимающиеся аграрной деятельностью» (AFAQ) и Министерством сельского хозяйства при поддержке PAŞA Holdinq, для женщин-предпринимателей Кюрдамирского района были проведены тренинги, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Совместное сотрудничество AFAQ и ECOserve нацелено на обмен знаниями по рациональному использованию природных ресурсов, защите биоразнообразия и климата, осуществлению мер, безвредных для окружающей среды, улучшению социального благосостояния сельского населения, а также на создание управляемых женщинами пчеловодческих хозяйств в регионе.

В тренингах, которые проводятся 15-17 сентября, участвуют женщины-фермеры, занимающиеся пчеловодческой деятельностью в Кюрдамирском районе.

Отметим, что проект AFAQ реализуется для поддержки женщин, занимающихся сельским хозяйством, повышения их знаний и навыков, упрощения выхода к финансовым и другим ресурсам. До настоящего времени поступило около 600 обращений, были осмотрены хозяйства 145 обратившихся лиц и проведены опросы для оценивания. 98 владельцам хозяйств, отвечающих требованиям проекта, была оказана поддержка соответствующим оборудованием и активами, и подобные меры будут продолжены.

Региональная программа ECOserve направлена на охрану и устойчивое использование природных ресурсов, что является одним из приоритетных сфер деятельности федерального правительства Германии на Южном Кавказе. Программа ECOserve в Азербайджане направлена на внедрение систем устойчивого использования сельскохозяйственных земель. Программа реализуется Обществом международного сотрудничества Германии (GIZ) по рекомендации Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)