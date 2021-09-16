В Азербайджане зарегистрирована еще одна небанковская кредитная организация
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрирована еще одна небанковская кредитная организация.
Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственную налоговую службу при минэкономики Азербайджана, зарегистрирована организация ООО "AZFİNANS".
Отмечается, что уставный капитал ООО "AZFİNANS" составляет 300 тысяч манатов, а официальным представителем является Ильгар Алиев.
Государственную регистрацию организация прошла 16 июля текущего года.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni
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