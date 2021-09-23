В Азербайджане разрабатывают систему идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных
БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения биологической безопасности и создания механизмов контроля в сфере безопасности продукции животного происхождения в Азербайджане разрабатывается система идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных.
Как сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, система будет содержать информацию о производителе продукции, перерабатывающем предприятии и другие сведения, вплоть до идентификационного номера, присвоенного сельскохозяйственному животному.
Также в ней будет содержаться информация о прививках, которые были сделаны скоту, ветеринарных препаратах, используемых в лечебных и профилактических целях.
Кроме того, система позволит отслеживать продукцию в цепочке от фермы до потребителя.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)