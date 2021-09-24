Шамахинские вина экспортируются в ряд стран

ШАМАХЫ /Trend/ - Продукция шамахинского винзавода «Ширван» экспортируется в Польшу, Китай и Японию.

Об этом сказал участникам медиатура представитель завода Ниджат Магеррамов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что ведутся переговоры по экспорту с Россией и Германией.

«В ближайшем будущем мы намерены начать переговоры по экспорту вина с США», - сказал Магеррамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)