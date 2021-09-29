Определилась дата проведения Международного бизнес-форума MÜSİAD в Баку

БАКУ /Trend/ - Международный бизнес-форум (İBF) Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) будет проведен в Баку 14-17 ноября, сообщили в среду Trend в ассоциации.

Было отмечено, что форум, который объединит бизнесменов и государственных деятелей из ряда стран мира, организовывается с целью развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления бизнес-связей, в частности в области инвестиций. В рамках ежегодного форума İBF планируется провести ряд панельных заседаний, презентаций стран, двусторонних встреч и других мероприятий.

«Для участия в бизнес-форуме Азербайджан посетят более 500 инвесторов из стран, в которых представлен MÜSİAD», – сказали в ассоциации.

Отметим, что Международный бизнес-форум, в котором представлены 42 ассоциации из 25 стран, учрежден MÜSİAD в 1995 году.

Ранее глава бакинского представительства MÜSİAD Абдуррахман Узун отмечал, что привлечение зарубежных инвестиций в Азербайджан является одним из основных приоритетов организации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)