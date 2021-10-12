Наша цель - довести товарооборот между Турцией и Азербайджаном до $15 млрд – советник посла Турции

БАКУ /Trend/ - Наша цель - довести товарооборот между Турцией и Азербайджаном до 15 миллиардов долларов.

Об этом, выступая во вторник на азербайджано-турецком бизнес-форуме в Баку, сказал советник по торговле посла Турции в Азербайджане Ягуб Сафар, сообщает во вторник Trend.

Говоря на форуме о торговых связях между двумя странами, он отметил необходимость увеличения товарооборота: «Отношения между Турцией и Азербайджаном всегда были хорошими, а после освобождения азербайджанских земель, которые 30 лет находились под оккупацией, связи между нашими странами перешли в иную плоскость. В настоящее время на первом месте среди импортеров в Азербайджан находится Россия, на втором - Турция, но мы нацелены на то, чтобы быть на первом месте. Азербайджан занимает благоприятную географическую позицию для грузоперевозок по Каспийскому морю. Модернизируется Алятский порт, что очень важно для экспорта в Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. Также на повестке открытие Зангезурского коридора. В результате реализации этого проекта, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и Турцией, мы станем свидетелями серьезного продвижения в транспортной и торговой сферах. В настоящее время наш товарооборот составляет около 4 миллиардов долларов, и цель - довести эту цифру до 15 миллиардов».

Отметим, что в Баку при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Ассоциации экспортеров Турции (TİM) прошел азербайджано-турецкий бизнес-форум

В нем приняли участие представители более 20 компаний, официальные лица и около 80 предпринимателей как с азербайджанской, так и с турецкой стороны.

В рамках форума проводятся встречи в формате B2B.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)