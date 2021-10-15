БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается не взимать пошлину за выдачу выписки из реестра по земельным паям.

Как передает Trend, предусматривающая эти изменения поправка в закон "О государственной пошлине" в пятницу была вынесена на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, за выдачу технических документов и выписки из государственного реестра недвижимости лицам, которые получили земельные паи с приватизированных земель упраздненных колхозов и совхозов, не будет взиматься государственная пошлина.

Поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)