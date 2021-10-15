В Азербайджане предлагается не взимать пошлину за выдачу выписки из реестра по земельным паям
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается не взимать пошлину за выдачу выписки из реестра по земельным паям.
Как передает Trend, предусматривающая эти изменения поправка в закон "О государственной пошлине" в пятницу была вынесена на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, за выдачу технических документов и выписки из государственного реестра недвижимости лицам, которые получили земельные паи с приватизированных земель упраздненных колхозов и совхозов, не будет взиматься государственная пошлина.
Поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Мурад Садых в Международный день белой трости представил композицию в поддержку гази Карабахской войны (АУДИО)
Поправки в законодательство улучшат доступ к высшему образованию в Азербайджане - глава парламентского комитета
Президент Ильхам Алиев: Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности
Президент Ильхам Алиев: В городе Шуша Арменией разрушены 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей
Президент Ильхам Алиев: Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу
Президент Ильхам Алиев отметил особую роль Президента России Владимира Путина в прекращении военных действий в Карабахе
Члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить провокацию на агдеринском направлении
Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ, проводимом в формате видеоконференции
Главы СГБ и Службы внешней разведки Азербайджана приняли участие в Совещании руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ
Азербайджанский газ компенсировал сокращение европейского импорта голубого топлива из Норвегии и СПГ
Азербайджанский депутат назвал важной инициативой желание Франции участвовать в разминировании освобожденных территорий
Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с годовщиной обстрела армянскими ВС похоронной процессии в Тертере
Парламент Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Агентство по аграрному кредитованию Азербайджана обеспечило около 450 женщин-предпринимателей льготными кредитами в 2020 г.
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости от 15 октября 2020 года (ВИДЕО)
Лейла Алиева: Я хочу пожелать, чтобы богатейшее наследие Таира Салахова и дальше продолжало сближать наши народы (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTV от 15 октября 2020 года (ВИДЕО)
Между незаконными вооруженными формированиями Армении произошла перестрелка - минобороны Азербайджана