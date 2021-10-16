Азербайджан может стать драйвером роста для российских экспортеров фармотрасли и медоборудования

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать одним из драйверов роста для российских экспортеров фармацевтической и косметической отрасли, а также медицинского оборудования.

Об этом сказал Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, с 4 по 30 октября 2021 года российские экспортеры смогут провести индивидуальные B2B-встречи с потенциальными деловыми партнерами и закупщиками из Азербайджана.

"Согласно нашим статистическим данным, доля российской продукции в общем объеме фармацевтического импорта Азербайджана не превышает 10 процентов. Безусловно, у российских поставщиков фармацевтической и косметической отрасли, а также медицинского оборудования имеется потенциал значительного увеличения присутствия на азербайджанском рынке. Для успешного внедрения на рынок Азербайджана требуется четкое понимание местных процедур регистрации и ценообразования", - сказал Мирсаяпов.

Он подчеркнул, что при ввозе продукции, которая будет использована в Азербайджане по прямому назначению, необходимо предусмотреть условие наличия документа, подтверждающего сертификацию продукции и признанного национальным органом по сертификации.

"Признанные иностранные сертификаты и знаки соответствия вместе с грузовой таможенной декларацией предъявляются в орган таможенного контроля и считаются документами, необходимыми для разрешения на ввоз продукции на территорию Азербайджана", - отметил Руслан Мирсаяпов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)