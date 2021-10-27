Азербайджан увеличит дотации Нахчыванской АР более чем на 14%

БАКУ /Trend/ - Дотации Нахчыванской Автономной Республике (НАР) из госбюджета Азербайджана вырастут более чем на 14 процентов и составят порядка 431,6 миллиона манатов. Об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати, передает Trend.

Для сравнения: в государственном бюджете на 2021 год дотации НАР предусмотрены в размере 378,13 миллиона манатов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4 процента. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в текущем году. В бюджете образуется дефицит в размере немногим более 3,06 миллиарда манатов, что на 1,7 процента меньше, чем в 2021 году.