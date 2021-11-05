Азербайджан ведет переговоры с новыми европейскими покупателями газа на фоне энергетического кризиса

БАКУ /Trend/ - После резкого роста цен на топливо в мире к Азербайджану обратились новые потенциальные покупатели природного газа из Европы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Bloomberg министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, заинтересованность в покупке газа из Азербайджана выразили правительства и компании на востоке и юге Европы.

«В этом году цены на газ резко возросли, поскольку ограниченные потоки из России усугубили проблемы с поставками, и Европа вступает в зиму с самыми низкими уровнями запасов, по крайней мере, за десятилетие. Мы поддерживаем контакт с существующими и потенциальными покупателями. Вероятность заключения новых договоров купли-продажи в будущем довольно высока», - сказал Шахбазов.

Он отметил, что Азербайджан в декабре 2020 года начал экспорт газа в Европу с месторождения "Шах Дениз" через "Южный газовый коридор" стоимостью 33 миллиарда долларов США: "Это связывает регион Каспийского моря с Италией, и одновременно страна также продает газ соседним Грузии и Турции».

По словам министра, поставки в Италию, Грецию и Болгарию в этом году достигнут почти 6,5 миллиарда кубометров, а в 2022 году - вырастут до 10 миллиардов кубометров. Этот экспорт основан на контрактах, заключенных в 2013 году.

Он добавил, что Азербайджану необходимы новые соглашения о продаже, прежде чем вкладывать средства в увеличение производства. Новые возможности поставок газа будут обсуждаться в начале следующего года на ежегодном заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" - платформы, объединяющей компании и правительства примерно из 20 стран, сказал министр.

По его словам, потенциальные проекты разработки включают в себя в том числе месторождение "Шафаг-Асиман": "В зависимости от европейского спроса, Азербайджан может также поддержать Транскаспийский трубопровод для экспорта туркменского газа на запад. Для этого нужны новые контракты между покупателями и продавцами".

(Автор: Хаган Исаев)