Прогнозируется, что доходы госбюджета Азербайджана на 2022 г. превысят показатели прошлых лет

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год превысят показатели прошлых лет.

Об этом сказал в среду председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

«Учитывая изменения, которые планируется внести в Налоговый кодекс, и другие изменения, считаем, что можно говорить об отсутствии рисков по налоговым и таможенным поступлениям», - сказал Гюльмамедов.

По его словам, оплата труда прогнозируется как один из самых больших показателей расходов госбюджета-2022.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%. Расходы госбюджета, согласно документу, прогнозируются на уровне 29,89 млрд манатов. По сравнению с 2021 годом расходы государственного бюджета также вырастут - на 4,7%. Таким образом, в бюджете образуется дефицит в размере чуть более 3,06 млрд манатов - это на 1,7% меньше, чем в государственном бюджете на 2021 год.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)