В горнодобывающем секторе Азербайджана в 2022 году производство превысит 27 млрд манатов
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Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий
Армянские военные попытались совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном - реакция минобороны
В Азербайджане из госбюджета-2022 на социально ориентированные расходы планируется выделить до 14 млрд манатов
Туркменское индивидуальное предприятие наладит экспорт металлических изделий промышленного назначения
Федерация фехтования в инвалидных колясках при поддержке Бакинского государственного цирка провела благотворительную акцию (ФОТО)
В Азербайджане в рамках программы самозанятости 54 тыс. человек будет оказана поддержка - министр труда и соцзащиты населения
Высокий уровень морально-психологической подготовки личного состава азербайджанской армии сыграл свою роль в 44-дневной войне – Абдулла Гурбани
Обнародован прогноз поступлений в госбюджет Азербайджана от НДС в нефтяном и ненефтяном секторах на 2022 г.
Мурад Гусейнов: Грандиозный концерт в Москве в честь 100-летия БМА стал историческим событием и показал величие нашей классической музыки (ФОТО)
В госбюджете-2022 предусмотрено увеличение средств на дальнейшее укрепление обороноспособности ВС Азербайджана
На восстановление освобожденных территорий из госбюджета Азербайджана-2022 будет выделено 2,2 млрд манатов - министр
Президент Ильхам Алиев принял руководителя британо-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО/ВИДЕО)
В Израиле прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном (ФОТО)