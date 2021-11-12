В Азербайджане прожиточный минимум для детей продолжит расти до 2025 г.
Лента новостей
В Азербайджане проведен вебинар, посвященный финансированию научных проектов и проектов по поддержке малых и средних предприятий
Президент Ильхам Алиев: В период председательства в Тюркском совете Азербайджан приложил большие усилия для объединения тюркского мира
Президент Ильхам Алиев: В Физулинском районе будет построена большая школа за счет средств бюджета Узбекистана
Президент Ильхам Алиев: Советское правительство оторвало Зангезур от Азербайджана и передало его Армении
Президент Ильхам Алиев: Армения рано или поздно поймет, что территориальные претензии к какой-либо стране не принесут им пользы и чести
Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку в восстановлении Восточного Зангезура и Карабаха мы по-прежнему получаем от братской Турции
Президент Ильхам Алиев: Я очень надеюсь, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств выполнит все поставленные задачи
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы превысили прогноз более чем на 122%
Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции
В Азербайджане пенсионные обязательства советского времени оплачиваются за счет государства – Сахиль Бабаев
В Азербайджане обсуждается вопрос взыскания с граждан необоснованных пенсионных выплат – Сахиль Бабаев
Создание в Карабахе зоны, свободной от ящура, повысит экспортные возможности Азербайджана - Агентство
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро рекордно низкий за последние 20 лет
К 2025 г. прожиточный минимум для трудоспособного населения Азербайджана, по прогнозам, вырастет почти на 10%
Азербайджан полностью выполняет пункты трехстороннего заявления от 10 ноября о передаче военнопленных – Али Асадов
Россия заинтересована в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией - Дмитрий Солонников
Белорусские компании готовы поддержать развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана
На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана из бюджета планируется выделить достаточно средств - Бахтияр Алиев
Личные контакты между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Владимиром Путиным направлены на развитие национальных интересов – Коротченко
Мы солидарны с Президентом Ильхамом Алиевым, что оскорбление участников Великой Отечественной войны и героизация нацизма недопустимы – Коротченко (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания секретариата Тюркского совета (ФОТО/ВИДЕО)
К 2022 г. численность экономически активного населения Азербайджана, по прогнозам, превысит 5 млн человек
Президент Кыргызстана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Азербайджане планируется повысить зарплату сотрудников правоохранительных органов, работающих на освобожденных территориях – Самир Шарифов
Социальнонаправленная часть госбюджета Азербайджана на 2022 г. составит около 14 млрд манатов – Самир Шарифов