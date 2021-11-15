На бизнес-форуме IBF в Баку обсудят инвествозможности, определяющие будущее Азербайджана и Турции - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - На проходящем в Баку 25-м Международном бизнес-форуме (IBF) будут обсуждаться инвестиционные возможности, которые станут определяющими для будущего Азербайджана и Турции.

Об этом сказал в понедельник председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на форуме IBF в Баку, сообщает Trend.

По его словам, пандемия коронавируса подталкивает бизнес к поиску новых рынков.

"С этой точки зрения неслучайно Международный бизнес-форум (IBF) организован в Азербайджане. В нем участвуют более 500 бизнесменов, и он создает возможности для взаимовыгодного сотрудничества для нашей страны", - сказал Мамедов.

Он также сообщил, что в настоящее время Агентство по развитию МСБ принимает как местные, так и зарубежные бизнес-проекты, связанные с освобожденными территориями Азербайджана.

Отметим, что при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и официальных лиц, сообщает в понедельник Trend.

Форум организован в целях развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках форума IBF, основанного в 1995 году MÜSİAD и проводимого раз в год, организуются панельные обсуждения, презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия.

Для участия в форуме из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума обсуждаются перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиа-проект TURKIC.World.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)