В 2022 г. расходы Госфонда соцзащиты Азербайджана вырастут на 3,1% - замминистра

БАКУ /Trend/ - В 2022 году расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана сравняются с его доходами, но будут на 3,1 процента больше, чем в нынешнем году.

Об этом сказал в среду заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов в ходе обсуждения бюджета ГФСЗ на будущий год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По его словам, 78 процентов доходов фонда в 2022 году будут сформированы за счет сборов по обязательному государственному социальному страхованию.

Замминистра также сообщил, что количество вынесенных судами решений против ГФСЗ сократилось на 96 процентов.

«По всей стране полностью централизован персональный учет. Выявленные в рамках этого процесса 1,1 миллиарда манатов, бенефициары которых были неизвестны, переведены на счета конкретных лиц», - сказал Керимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)