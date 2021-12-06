В Карабахе необходимо обеспечить новое экономическое строительство – Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - В Карабахе необходимо обеспечить новое экономическое строительство, это главная задача, стоящая перед нами.

Как передает Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов на проводимой в понедельник конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

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