Центробанк Азербайджана проведет мероприятия по регулированию инвестиционных операций (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует проводить мероприятия по развитию рынка, защите прав инвесторов и регулированию инвестиционных операций, сказал Trend начальник управления пруденциальной политики ЦБА Ариф Джалилов.

По его словам, после того как полномочия упраздненной Палаты по надзору за финансовым рынком Азербайджана, в частности, за рынком капитала, перешли к ЦБА, регулятор незамедлительно принял план стратегии развития рынка ценных бумаг.

"Этот проект охватывает период до 2023 года. В связи с этим проводятся работы по трем направлениям: регулирование законодательной базы рынка капитала, усовершенствование операционной инфраструктуры и поддержка рынка капитала (как эмитентов, так и инвесторов). По всем этим направлениям проводятся соответствующие мероприятия", - сказал Джалилов.

Начальник управления отметил, что ЦБА с 2019 года проделал обширную работу по усовершенствованию правил эмиссии облигаций, благодаря чему стало проще их эмитировать.

"Кроме того, в прошлом году к оплате за услуги Национального депозитарного центра (НДЦ) был применен дифференциальный подход, то есть для состоящих в листинге Бакинской фондовой биржи инвестиционных компаний процентные тарифы были снижены. Это стало нашим сигналом для рынка ценных бумаг в сфере обеспечения прозрачности. Кроме того, в текущем году была усовершенствована база проведения инвестиционных операций, в которую были внедрены решения по дистанционному открытию клиентских счетов и электронные заказы. Это также определенным образом повлияло на развитие инвестрынка", - подчеркнул он.

По его словам, процесс цифровизации и автоматизации во всех сферах ежедневно развивается, и регулятор переносит эту тенденцию на рынок капитала.

"Так, была усовершенствована маржевая торговля и отрегулированы коэффициенты по кредитам, что положительно повлияло на защиту прав инвесторов и всего рынка в целом. Мы не останавливаемся на этом и в будущем планируем проводить мероприятия по развитию рынка, защите прав инвесторов и регулированию инвестиционных операций", - сказал Джалилов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev