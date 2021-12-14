Азербайджан и Турция планируют подписание меморандума о взаимопонимании в горнорудной сфере

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Главным управлением по исследованию и разведке рудных месторождений министерства энергетики и природных ресурсов Турции и Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов во вторник на мероприятии на тему «Существующие проблемы, проводимые реформы и перспективы развития горнорудного сектора» в Баку.

По его словам, меморандум охватит такие направления, как научно-техническое сотрудничество по наукам о Земле, в горнорудной сфере, разведка и оценка подземных ресурсов, обмен информацией и опытом в этих областях.

Он выразил уверенность, что это сотрудничество внесет важный вклад в развитие горнорудной промышленности в обеих странах.

Также Ибрагимов отметил большое значение Карабаха и Восточного Зангезура для дальнейшего развития горнорудной промышленности и металлургии в Азербайджане.

(Перевод: Кямаля Сеидова)