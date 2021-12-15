В Баку и на Абшероне откроются новогодние сельскохозяйственные ярмарки

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана 20-30 декабря организует новогодние ярмарки "Из села в город", приуроченные к Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Ярмарки в Баку и на Абшероне будут организованы по трем адресам:

- Наримановский р-н, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик")

- Бинагадинский р-н, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром "Инглаб")

- г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41А.

На ярмарке заранее прошедшие регистрацию около 100 фермеров будут продавать сельскохозяйственную продукцию. Участие в ярмарке бесплатное. Фермеры будут обеспечены прилавком, весами и другими принадлежностями, и предлагать свою продукцию горожанам. Фермерам, которым трудно будет доставить свою продукцию на ярмарку, организатор окажет логистическую поддержку", - сообщили в министерстве.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)